Експоліціянтка на Харківщині вела “профілактичні бесіди” з підлітками

Зрадниця, яка раніше працювала інспекторкою ювенальної превенції у Вовчанську, перейшла на бік РФ і проводила “профілактичні бесіди” з неповнолітніми. А колегам загрожувала також “профілактикою”, але вже з боку військових РФ.

“Зрадниця вступила до лав псевдоправоохоронного органу та обійняла посаду “и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних“. Згодом вона почала їздити по адресах проживання своїх колег та агітувати їх до співпраці з окупаційною владою. Тим, хто не погоджувався — обіцяла направити до них та їх родин російських військових для проведення “профілактичних бесід“. Крім того, обвинувачена безпосередньо проводила профілактичні бесіди з “проблемними“ підлітками та їх батьками. Також виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори разом із ДБР завершили спецрозслідування стосовно колаборантки. Її звинувачують у держзраді. Обвинувальний акт уже в суді. Судити колишню поліціянтку будуть заочно – її поки що не знайшли.