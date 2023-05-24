Экс-полицейская на Харьковщине вела «профилактические беседы» с подростками

Предательница, ранее работавшая инспектором ювенальной превенции в Волчанске, перешла на сторону РФ и проводила «профилактические беседы» с несовершеннолетними. А коллегам угрожала тоже «профилактикой», но уже со стороны военных РФ.

«Предательница вступила в ряды псевдоправоохранительного органа и заняла должность «и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних». Затем она начала ездить по адресам проживания своих коллег и агитировать их к сотрудничеству с оккупационными властями. Тем, кто не соглашался, обещала направить к ним и их семьям российских военных для проведения «профилактических бесед». Кроме того, обвиняемая напрямую проводила профилактические беседы с «проблемными» подростками и их родителями. Также выезжала в составе следственно-оперативной группы на места происшествий с участием несовершеннолетних, где опрашивала свидетелей и очевидцев», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры вместе с ГБР завершили спецрасследование в отношении коллаборантки. Ее обвиняют в госизмене. Обвинительный акт уже в суде. Судить бывшую полицейскую будут заочно — ее пока не нашли.