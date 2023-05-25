Патрулював та допитував : в Ізюмі викрили зрадника, який втік до РФ
Правоохоронці викрили 53-річного чоловіка, який під час окупації міста Ізюм на Харківщині працював «дільничним».
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у липні 2022 року чоловік отримав призначення на посаду «дільничного народної поліції» і одразу почав активно допомагати окупантам.
На цій посаді зловмисник приймав та розглядав заяви від місцевих жителів, збирав пояснення від мешканців мыста та патрулював вулиці.
Крім цього, він допитував «затриманих осіб», що утримувались в ізоляторі, створеному при окупаційному райвідділі поліції, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Також колаборант закликав місцевих мешканців переходити на сторону окупантів та «працевлаштовуватись» до «народної поліції».
Після деокупації регіону зловмисник втік та переховується на території РФ.
Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 53-річного чоловіка, який під час окупації міста Ізюм на Харківщині працював «дільничним».".