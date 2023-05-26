В Ізюмі піймали двох колаборанток, які працювали на окупаційну адміністрацію

На Харківщині правоохоронці викрили ще двох співробітниць окупаційної адміністрації в Ізюмі.

За даними Харківської обласної прокуратури, одна з підозрюваних — 49-річна жінка.

Під час окупації міста вона погодилась на пропозицію військових РФ та влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації у якості «головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування». На цій посаді колаборантка виконувала доручення і розпорядження начальника відділу, пов’язані з благоустроєм.

Інша підозрювана — 45-річна жінка, працювала на посаді «головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району». Колаборантка відповідала за документообіг у незаконному органі влади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінкам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).