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В Ізюмі піймали двох колаборанток, які працювали на окупаційну адміністрацію

Суспільство 12:30   26.05.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі піймали двох колаборанток, які працювали на окупаційну адміністрацію Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці викрили ще двох співробітниць окупаційної адміністрації в Ізюмі.

За даними Харківської обласної прокуратури, одна з підозрюваних — 49-річна жінка.

Під час окупації міста вона погодилась на пропозицію військових РФ та влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації у якості «головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування». На цій посаді колаборантка виконувала доручення і розпорядження начальника відділу, пов’язані з благоустроєм.

Інша підозрювана — 45-річна жінка, працювала на посаді «головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району». Колаборантка відповідала за документообіг у незаконному органі влади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінкам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили ще двох співробітниць окупаційної адміністрації в Ізюмі.".