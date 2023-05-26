В Ізюмі піймали двох колаборанток, які працювали на окупаційну адміністрацію
На Харківщині правоохоронці викрили ще двох співробітниць окупаційної адміністрації в Ізюмі.
За даними Харківської обласної прокуратури, одна з підозрюваних — 49-річна жінка.
Під час окупації міста вона погодилась на пропозицію військових РФ та влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації у якості «головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування». На цій посаді колаборантка виконувала доручення і розпорядження начальника відділу, пов’язані з благоустроєм.
Інша підозрювана — 45-річна жінка, працювала на посаді «головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району». Колаборантка відповідала за документообіг у незаконному органі влади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінкам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили ще двох співробітниць окупаційної адміністрації в Ізюмі.".