Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ
В 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.
Противник сосредоточился на попытках захватить полностью Луганскую и Донецкую области. За эти сутки подразделения сил обороны отразили 13 вражеских атак.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатно на Харьковщине.
На Купянском направлении противник ударил из авиациии в районе Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.".