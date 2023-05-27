Live
  • Суббота 27.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:37   27.05.2023
Оксана Якушко
Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ

В 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник сосредоточился на попытках захватить полностью Луганскую и Донецкую области. За эти сутки подразделения сил обороны отразили 13 вражеских атак.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатно на Харьковщине.

На Купянском направлении противник ударил из авиациии в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

Читайте также:Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
27.05.2023
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки
27.05.2023
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
26.05.2023
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
27.05.2023
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
26.05.2023
Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция
Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция
27.05.2023

Новости по теме:

19:22
Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
18:58
Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция
18:11
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
16:40
61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов
15:20
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 19:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.".