Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ

В 458 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 10 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник сосредоточился на попытках захватить полностью Луганскую и Донецкую области. За эти сутки подразделения сил обороны отразили 13 вражеских атак.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатно на Харьковщине.

На Купянском направлении противник ударил из авиациии в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.