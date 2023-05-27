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Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб

Происшествия 07:56   27.05.2023
Оксана Якушко
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб

Противник нанес авиационные удары по районам сел Стрелечье, Землянок, вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 25 боев на этих участках фронта.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары по районам Стрелечьего и Землянок Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малое Волчье, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Ударил из авиации вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области.

Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Из артиллерии и минометов обстрелял Колодезное, Двуречную, Масютовку, Кисловку, Каменку Харьковской области.

Читайте также: Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 07:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник нанес авиационные удары по районам сел Стрелечье, Землянок, вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".