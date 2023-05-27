Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
Противник нанес авиационные удары по районам сел Стрелечье, Землянок, вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 25 боев на этих участках фронта.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары по районам Стрелечьего и Землянок Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малое Волчье, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.
В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Ударил из авиации вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области.
Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
Из артиллерии и минометов обстрелял Колодезное, Двуречную, Масютовку, Кисловку, Каменку Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник нанес авиационные удары по районам сел Стрелечье, Землянок, вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".