Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб

Противник нанес авиационные удары по районам сел Стрелечье, Землянок, вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 25 боев на этих участках фронта.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары по районам Стрелечьего и Землянок Харьковской области, из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малое Волчье, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Ударил из авиации вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области.

Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Из артиллерии и минометов обстрелял Колодезное, Двуречную, Масютовку, Кисловку, Каменку Харьковской области.