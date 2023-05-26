Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ

За сутки враг применил авиацию и артиллерию и минометы в Харьковской области по 24 населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло 18 боев.

На Слобожанском направлении противник на протяжении суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, обстрелял из миномета и артиллерии населенные пункті Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичне, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области.

Всего в 457 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками) и, дважды в сутки, применил управляемые ракеты С-300/С-400 по городу Днепр. Кроме того, враг нанес 60 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, произвел около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.