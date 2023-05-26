Live
  • Пятница 26.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:13   26.05.2023
Оксана Якушко
Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ

За сутки враг применил авиацию и артиллерию и минометы в Харьковской области по 24 населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло 18 боев.

На Слобожанском направлении противник на протяжении суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, обстрелял из миномета и артиллерии населенные пункті Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичне, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области.

Всего в 457 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 18 ракетных ударов по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками) и, дважды в сутки, применил управляемые ракеты С-300/С-400 по городу Днепр. Кроме того, враг нанес 60 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, произвел около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Читайте также: По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
26.05.2023
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
25.05.2023
В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги
В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги
26.05.2023
Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно
Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно
25.05.2023
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты
26.05.2023
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
26.05.2023

Новости по теме:

15:57
На Харьковщине продолжается посевная: аграрии засеяли 555 тысяч га — ХОВА
15:17
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
14:28
Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок
13:17
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
12:30
В Изюме поймали двух коллаборантов, работавших на оккупационную администрацию

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг пытался наступать на Харьковщине в районе Масютовки — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 19:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг применил авиацию и артиллерию и минометы в Харьковской области по 24 населенным пунктам, сообщает Генштаб ВСУ.".