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Ворог намагався наступати на Харківщині в районі Масютівки – Генштаб ЗСУ

Події 19:13   26.05.2023
Оксана Якушко
Ворог намагався наступати на Харківщині в районі Масютівки – Генштаб ЗСУ

За добу ворог застосував авіацію й артилерію та міномети у Харківській області по 24 населеними пунктами, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбулось 18 боїв.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча,  Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам’янка Харківської області.

Загалом у 457 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро. Крім того, ворог завдав 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу “Shahed” по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк.

Водночас, здійснив близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог застосував авіацію й артилерію та міномети у Харківській області по 24 населеними пунктами, повідомляє Генштаб ЗСУ.".