Live
  • П’ятниця 26.05.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)

Події 15:12   26.05.2023
Олена Нагорна
По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)

За фактом масованої атаки дронами по місту Ізюм Харківської області в ніч проти 26 травня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Близько 02:45 військові РФ вдарили по Ізюму 12 іранськими безпілотниками Shahed, замаскованими під російські БпЛА “Герань” та “Герань-2”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу. Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі”, – пише відомство.


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удару дронами ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою. У прокуратурі повідомляли, що загалом було запущено 18 БпЛА по Ізюмському та Харківському районах.

Читайте також: «Сьогодні ворог завдав наймасованішого удару дронами», – Синєгубов (відео)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

15:12
По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)
15:01
У Харкові пропонують назвати сквер на честь тепловиків
14:35
Квартиру на Шатилівській у Харкові продали від імені померлої – прокуратура
14:28
Колаборант з Куп’янська, який затримував мешканців міста, отримав вирок
13:59
В Індустріальному районі міняють тепломагістраль

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 15:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом масованої атаки дронами по місту Ізюм Харківської області в ніч проти 26 травня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".