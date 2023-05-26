По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)
За фактом масованої атаки дронами по місту Ізюм Харківської області в ніч проти 26 травня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Близько 02:45 військові РФ вдарили по Ізюму 12 іранськими безпілотниками Shahed, замаскованими під російські БпЛА “Герань” та “Герань-2”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу. Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі”, – пише відомство.
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удару дронами ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою. У прокуратурі повідомляли, що загалом було запущено 18 БпЛА по Ізюмському та Харківському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 15:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом масованої атаки дронами по місту Ізюм Харківської області в ніч проти 26 травня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".