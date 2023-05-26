По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)

За фактом масованої атаки дронами по місту Ізюм Харківської області в ніч проти 26 травня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Близько 02:45 військові РФ вдарили по Ізюму 12 іранськими безпілотниками Shahed, замаскованими під російські БпЛА “Герань” та “Герань-2”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу. Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі”, – пише відомство.



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удару дронами ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою. У прокуратурі повідомляли, що загалом було запущено 18 БпЛА по Ізюмському та Харківському районах.