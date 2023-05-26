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«Сьогодні ворог завдав наймасованішого удару дронами», – Синєгубов (відео)

Суспільство 13:06   26.05.2023
Вікторія Яковенко
«Сьогодні ворог завдав наймасованішого удару дронами», – Синєгубов (відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ вночі на Харківщині була наймасованіша атака дронами-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов з Ізюма.

Внаслідок обстрілу в Ізюмі постраждали промислові підприємства, приватні будинки та цивільна інфраструктура.

«Позаду мене зруйнована школа, наш цивільний об’єкт. Жодного відношення до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Ворогу замало було тих звірств, які він накоїв під час окупації. А це майже тисяча закатованих і вбитих наших цивільних людей, він продовжує терор місцевого населення.», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення РФ вночі на Харківщині була наймасованіша атака дронами-камікадзе типу Shahed.".