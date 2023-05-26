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«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)

Общество 13:06   26.05.2023
Виктория Яковенко
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео) Фото: скрин

С начала полномасштабного вторжения РФ ночью в Харьковской области была самая массированная атака дронами-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов из Изюма.

Из-за атаки дронами в Изюме пострадали промышленные предприятия, частные дома и гражданская инфраструктура, добавил Синегубов.

«Сзади меня разрушена школа, наш гражданский объект. Никакого отношения к военной инфраструктуре это учебное заведение не имело. Врагу мало было тех зверств, которые он натворил тут во время оккупации. А это почти тысяча замученных и убитых наших гражданских людей, он продолжает террор местного населения», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения РФ ночью в Харьковской области была самая массированная атака дронами-камикадзе типа Shahed.".