«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
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С начала полномасштабного вторжения РФ ночью в Харьковской области была самая массированная атака дронами-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов из Изюма.
Из-за атаки дронами в Изюме пострадали промышленные предприятия, частные дома и гражданская инфраструктура, добавил Синегубов.
«Сзади меня разрушена школа, наш гражданский объект. Никакого отношения к военной инфраструктуре это учебное заведение не имело. Врагу мало было тех зверств, которые он натворил тут во время оккупации. А это почти тысяча замученных и убитых наших гражданских людей, он продолжает террор местного населения», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения РФ ночью в Харьковской области была самая массированная атака дронами-камикадзе типа Shahed.".