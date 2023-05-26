«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)

С начала полномасштабного вторжения РФ ночью в Харьковской области была самая массированная атака дронами-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов из Изюма.

Из-за атаки дронами в Изюме пострадали промышленные предприятия, частные дома и гражданская инфраструктура, добавил Синегубов.

«Сзади меня разрушена школа, наш гражданский объект. Никакого отношения к военной инфраструктуре это учебное заведение не имело. Врагу мало было тех зверств, которые он натворил тут во время оккупации. А это почти тысяча замученных и убитых наших гражданских людей, он продолжает террор местного населения», — отметил глава ХОВА.