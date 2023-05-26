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По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото)

Происшествия 15:12   26.05.2023
Елена Нагорная
По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По факту массированной атаки дронами по городу Изюм Харьковской области в ночь на 26 мая начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Около 02:45 военные РФ ударили по Изюму 12 иранскими беспилотниками Shahed, замаскированными под российские БпЛА «Герань» и «Герань-2», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«В результате вражеских ударов по городу повреждено здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа. Также получили повреждения жилые дома мирных жителей и частные автомобили», — пишет ведомство.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар дронами враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой. В прокуратуре сообщали, что всего было запущено 18 БпЛА по Изюмскому и Харьковскому районах.

Читайте также: «Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту массированной атаки дронами по городу Изюм Харьковской области в ночь на 26 мая начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".