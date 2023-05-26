По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото)
По факту массированной атаки дронами по городу Изюм Харьковской области в ночь на 26 мая начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Около 02:45 военные РФ ударили по Изюму 12 иранскими беспилотниками Shahed, замаскированными под российские БпЛА «Герань» и «Герань-2», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«В результате вражеских ударов по городу повреждено здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа. Также получили повреждения жилые дома мирных жителей и частные автомобили», — пишет ведомство.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар дронами враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой. В прокуратуре сообщали, что всего было запущено 18 БпЛА по Изюмскому и Харьковскому районах.
Читайте также: «Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 15:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту массированной атаки дронами по городу Изюм Харьковской области в ночь на 26 мая начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".