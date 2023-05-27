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Шість сіл на Харківщині зазнали авіаційних ударів з боку рф – Генштаб ЗСУ

Події 07:56   27.05.2023
Оксана Якушко
Шість сіл на Харківщині зазнали авіаційних ударів з боку рф – Генштаб ЗСУ

Противник завдав авіаційних ударів по районах сіл Стрілечої, Землянок, поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на цих ділянках фронту.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча,  Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області.

Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам’янка Харківської області.

Читайте також: Ворог намагався наступати на Харківщині в районі Масютівки – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 07:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник завдав авіаційних ударів по районах сіл Стрілечої, Землянок, поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".