Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
У 458 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ .
Противник зосередився на спробах захопити повністю Луганську та Донецьку області. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 458 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ .".