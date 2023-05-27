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Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:37   27.05.2023
Оксана Якушко
Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 458 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ .

Противник зосередився на спробах захопити повністю Луганську та Донецьку області. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє  на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.

Читайте також: Шість сіл на Харківщині зазнали авіаційних ударів з боку рф – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 458 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ .".