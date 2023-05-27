Авіаудари по Вовчанську і Кислівці здійснив ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 458 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ .

Противник зосередився на спробах захопити повністю Луганську та Донецьку області. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.