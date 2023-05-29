На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В минувшие выходные дорожники начали ямочный ремонт дороги из Харькова в Волчанск.

Работы проводятся пневмоструйным методом, рассказывают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Это важнейшая дорога, через которую проходят гуманитарные, логистические и военные коридоры», — отмечают дорожники.

Кроме этого, сегодня на Харьковщине дорожники выполняли герметизацию швов и трещин асфальтобетонного покрытия, а также восстанавливали дорожную разметку.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области