Live
  • Понедельник 29.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🔴

На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)

Общество 19:54   29.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В минувшие выходные дорожники начали ямочный ремонт дороги из Харькова в Волчанск.

Работы проводятся пневмоструйным методом, рассказывают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Это важнейшая дорога, через которую проходят гуманитарные, логистические и военные коридоры», — отмечают дорожники.

Кроме этого, сегодня на Харьковщине дорожники выполняли герметизацию швов и трещин асфальтобетонного покрытия, а также восстанавливали дорожную разметку.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Читайте также: На трех дорогах государственного значения в Харьковской области «залатали» ямы

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)
29.05.2023
На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)
На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)
29.05.2023
Генштаб по Харьковщине: авиаудар, наступление и обстрелы 30 населенных пунктов
Генштаб по Харьковщине: авиаудар, наступление и обстрелы 30 населенных пунктов
29.05.2023
ВР сделала 8 мая официальным выходным и ввела санкции против Ирана на 50 лет
ВР сделала 8 мая официальным выходным и ввела санкции против Ирана на 50 лет
29.05.2023
Для них это только потерями заканчивается, — ВСУ об атаках врага на Купянщине
Для них это только потерями заканчивается, — ВСУ об атаках врага на Купянщине
29.05.2023

Новости по теме:

19:54
На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)
19:24
Для них это только потерями заканчивается, — ВСУ об атаках врага на Купянщине
18:37
Днем армия РФ обстреляла село на Купянщине: загорелся дом (фото)
18:16
День «скорой»: бригады в Харькове и области получили десять новых авто (фото)
15:47
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие выходные дорожники начали ямочный ремонт дороги из Харькова в Волчанск.".