На Харьковщине взялись латать ямы на «важнейшей дороге» (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
В минувшие выходные дорожники начали ямочный ремонт дороги из Харькова в Волчанск.
Работы проводятся пневмоструйным методом, рассказывают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Это важнейшая дорога, через которую проходят гуманитарные, логистические и военные коридоры», — отмечают дорожники.
Кроме этого, сегодня на Харьковщине дорожники выполняли герметизацию швов и трещин асфальтобетонного покрытия, а также восстанавливали дорожную разметку.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие выходные дорожники начали ямочный ремонт дороги из Харькова в Волчанск.".