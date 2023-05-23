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На трех дорогах государственного значения в Харьковской области «залатали» ямы

Общество 19:11   23.05.2023
Оксана Якушко
На трех дорогах государственного значения в Харьковской области «залатали» ямы

На Харьковщине «латали» ямы на трех магистралях государственного значения горячей асфальтобетонной смесью, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Работы окончили на 3 дорогах государственного значения в Харьковской области, а именно:
М-03 Киев – Харьков – Довжанский (от г. Харькова до границы с Полтавской областью и часть объездной дороги вокруг Харькова от пгт. Песочин до пгт. Высокий);

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (от проспекта Гагарина до с. Ольховатка Нововодолажской ОТГ);

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр (от примыкания с дорогой М-03 у села Новый Коротич до границы с Днепропетровской областью).

Ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью продолжается на 5 дорогах государственного значения. К работам подключили 12 бригад.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 19:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине «латали» ямы на трех магистралях государственного значения горячей асфальтобетонной смесью, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".