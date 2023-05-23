На трех дорогах государственного значения в Харьковской области «залатали» ямы

На Харьковщине «латали» ямы на трех магистралях государственного значения горячей асфальтобетонной смесью, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Работы окончили на 3 дорогах государственного значения в Харьковской области, а именно:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (от г. Харькова до границы с Полтавской областью и часть объездной дороги вокруг Харькова от пгт. Песочин до пгт. Высокий);

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (от проспекта Гагарина до с. Ольховатка Нововодолажской ОТГ);

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр (от примыкания с дорогой М-03 у села Новый Коротич до границы с Днепропетровской областью).

Ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью продолжается на 5 дорогах государственного значения. К работам подключили 12 бригад.