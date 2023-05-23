На трьох дорогах державного значення на Харківщині «залатали» ями
На Харківщині «латали» ями на трьох магістралях державного значення гарячою асфальтобетонною сумішшю, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Роботи закінчили на 3 дорогах державного значення у Харківській області, а саме:
М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Харкова до кордону з Полтавською областю та частина об’їзної дороги навколо м. Харкова від смт. Песочін до смт. Високий);
М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від проспекту Гагаріна до с.Вільхуватка Нововодолазької об’єднаної територіальної громади);
М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (від примикання з дорогою М-03 біля села Новий Коротич до кордону з Дніпропетровською областю).
Ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю наразі триває на 5 дорогах державного значення. До робіт залучили 12 бригад.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 19:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині «латали» ями на трьох магістралях державного значення гарячою асфальтобетонною сумішшю, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області".