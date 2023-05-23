На трьох дорогах державного значення на Харківщині «залатали» ями

На Харківщині «латали» ями на трьох магістралях державного значення гарячою асфальтобетонною сумішшю, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи закінчили на 3 дорогах державного значення у Харківській області, а саме:

М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Харкова до кордону з Полтавською областю та частина об’їзної дороги навколо м. Харкова від смт. Песочін до смт. Високий);

М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від проспекту Гагаріна до с.Вільхуватка Нововодолазької об’єднаної територіальної громади);

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (від примикання з дорогою М-03 біля села Новий Коротич до кордону з Дніпропетровською областю).

Ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю наразі триває на 5 дорогах державного значення. До робіт залучили 12 бригад.