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На трьох дорогах державного значення на Харківщині «залатали» ями

Суспільство 19:11   23.05.2023
Оксана Якушко
На трьох дорогах державного значення на Харківщині «залатали» ями

На Харківщині «латали» ями на трьох магістралях державного значення гарячою асфальтобетонною сумішшю, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи закінчили на 3 дорогах державного значення у Харківській області, а саме:

М-03 Київ – Харків – Довжанський (від м. Харкова до кордону з Полтавською областю та частина об’їзної дороги навколо м. Харкова від смт. Песочін до смт. Високий);

М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від проспекту Гагаріна до  с.Вільхуватка Нововодолазької об’єднаної територіальної громади);

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро (від примикання з дорогою М-03 біля села Новий Коротич до кордону з Дніпропетровською областю).

Ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю наразі триває на 5 дорогах державного значення. До робіт залучили 12 бригад.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 19:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині «латали» ями на трьох магістралях державного значення гарячою асфальтобетонною сумішшю, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області".