На Харківщині взялися латати ями на “надважливій дорозі” (фото)

Минулими вихідними шляховики розпочали ямковий ремонт дороги з Харкова до Вовчанська.

Роботи проводяться пневмоструменевим методом, розповідають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Це надважлива дорога, через яку проходять гуманітарні, логістичні та військові коридори”, – зазначають шляховики.

Окрім цього, сьогодні на Харківщині шляховики виконували герметизацію швів та тріщин асфальтобетонного покриття, а також відновлювали дорожню розмітку.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області