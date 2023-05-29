На Харківщині взялися латати ями на “надважливій дорозі” (фото)
Минулими вихідними шляховики розпочали ямковий ремонт дороги з Харкова до Вовчанська.
Роботи проводяться пневмоструменевим методом, розповідають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Це надважлива дорога, через яку проходять гуманітарні, логістичні та військові коридори”, – зазначають шляховики.
Окрім цього, сьогодні на Харківщині шляховики виконували герметизацію швів та тріщин асфальтобетонного покриття, а також відновлювали дорожню розмітку.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулими вихідними шляховики розпочали ямковий ремонт дороги з Харкова до Вовчанська.".