Харьковским коммунальщикам подарили робота (сюжет)

Бережет время и деньги. Посольство Швейцарии подарило КП «Харьковводоканал» робота-телеинспектора. Он помогает находить дефекты на водопроводных сетях в течение суток. Раньше на это требовалось до двух недель. Как работает робот — видел корреспондент МГ «Объектив».

Три месяца назад в лаборатории диагностики работы водопроводных сетей КП «Харьковводоканал» появился робот-телеинспектор.

Сергей Яворовский, руководитель группы выявления скрытых утечек лаборатории диагностики работы водопроводных сетей КП «Харьковводоканал»

Аналогов у нас, к сожалению, не было. Это новый абсолютно прибор с программным обеспечением. Здесь стоит многофункциональный компьютер, который может работать не только как видеосистема, но и может построить специальную диаграмму. Отчет, который мы можем отослать в любую точку мира.

Робота коммунальщики получили в подарок от швейцарского посольства. Сейчас вместе с другими приборами он покрывает потребности КП.

Николай Волошин, начальник лаборатории КП «Харьковводоканал»

Например, посреди проезжей части, здесь у нас огромная площадь, и произошло повреждение. Вытекает вода не там, где повреждение, а за десятки метров. А чтобы понять, где это, у нас используются приборы. В частности, и этот прибор тоже.

Раньше скрытые дефекты труб искали неделю-две. Благодаря таким приборам, как этот робот, порыв обнаруживается за сутки. Телеинспектор может исследовать трубопроводы диаметром от 200 до 1500 миллиметров.

Сергей Яворовский, руководитель группы выявления скрытых утечек лаборатории диагностики работы водопроводных сетей КП «Харьковводоканал»

Он состоит из камеры высокого разрешения, освещения. Камеры переднего вида, камеры заднего вида. Оптоволоконный кабель и сама подвижная часть, где идут сменные колеса в зависимости от диаметра.

Новая технология поиска скрытых порывов труб эффективна и помогает избегать экономических потерь, отмечают коммунальщики.

Николай Волошин, начальник лаборатории КП «Харьковводоканал»

Мы исследуем внутреннюю поверхность трубопровода, и где произошло повреждение — мы видим. Оно внимательно исследует эту внутреннюю поверхность. Целенькая труба, хорошенькая. А если произошло повреждение на старом трубопроводе, мы видим, где оно произошло. Свищ или что-то такое.