«Харьковводоканал» готовит коммуникации к зиме в Слободском районе
Бригады участка Cлободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотвод» готовят внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском городском совете.
Как рассказал сегодня, 29 мая, начальник районного участка Михаил Семененко, на балансе ремонтников находится более 620 домов, и в 40 из них началось проведение капитальных ремонтов внутридомовых систем водоснабжения и водоотвода.
«Заменили технически изношенный участок трубопровода холодной воды длиной 30 м в доме по улице Матросовой. На очереди – аналогичные восстановительные работы в доме по улице Монюшко. Параллельно каждый день берем в работу не менее 20 заявок от харьковчан и оперативно устраняем аварийные ситуации», — подчеркнул Михаил Семененко.
Также начальник участка напомнил о необходимости использования раковин и унитазов по назначению. По его словам, ремонтники постоянно занимаются прочисткой забитых канализационных коммуникаций.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады участка Cлободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотвод» готовят внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском городском совете.".