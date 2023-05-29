Live
  • Понедельник 29.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

«Харьковводоканал» готовит коммуникации к зиме в Слободском районе

Общество 15:28   29.05.2023
Виктория Яковенко
«Харьковводоканал» готовит коммуникации к зиме в Слободском районе Фото: Харьковский городской совет

Бригады участка Cлободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотвод» готовят внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском городском совете.

Как рассказал сегодня, 29 мая, начальник районного участка Михаил Семененко, на балансе ремонтников находится более 620 домов, и в 40 из них началось проведение капитальных ремонтов внутридомовых систем водоснабжения и водоотвода.

«Заменили технически изношенный участок трубопровода холодной воды длиной 30 м в доме по улице Матросовой. На очереди – аналогичные восстановительные работы в доме по улице Монюшко. Параллельно каждый день берем в работу не менее 20 заявок от харьковчан и оперативно устраняем аварийные ситуации», — подчеркнул Михаил Семененко.

Также начальник участка напомнил о необходимости использования раковин и унитазов по назначению. По его словам, ремонтники постоянно занимаются прочисткой забитых канализационных коммуникаций.

Читайте также: В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
29.05.2023
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)
29.05.2023
Какую новую помощь в Германии могут получить украинские беженцы от Jobcenter
Какую новую помощь в Германии могут получить украинские беженцы от Jobcenter
29.05.2023
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
29.05.2023
В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16
В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16
29.05.2023

Новости по теме:

15:28
«Харьковводоканал» готовит коммуникации к зиме в Слободском районе
14:53
В Харькове открыли для посещений городское кладбище №16
11:42
В метро Харькова открылась выставка Героев города (фото)
11:13
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
07:23
Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Харьковводоканал» готовит коммуникации к зиме в Слободском районе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады участка Cлободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотвод» готовят внутридомовые системы к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском городском совете.".