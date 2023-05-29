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«Харківводоканал» готує комунікації до зими у Слобідському районі

Суспільство 15:28   29.05.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» готує комунікації до зими у Слобідському районі Фото: Харківська міськрада

Бригади дільниці Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили у Харківській міськраді. 

Як розповів сьогодні, 29 травня, начальник районної дільниці Михайло Семененко, на балансі ремонтників знаходиться понад 620 будинків, і в 40 з них почалося проведення капітальних ремонтів внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення.

«Замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодної води завдовжки 30 м у будинку на вул. Матросова. На черзі – аналогічні відновлювальні заходи в будинку на вул. Монюшка. Паралельно щодня беремо в роботу не менше 20 заявок від харків’ян та оперативно усуваємо аварійні ситуації», – наголосив Михайло Семененко.

Також начальник дільниці нагадав про необхідність використання раковин та унітазів за призначенням. За його словами, ремонтники постійно займаються прочищенням забитих каналізаційних комунікацій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 15:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади дільниці Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили у Харківській міськраді. ".