«Харківводоканал» готує комунікації до зими у Слобідському районі
Бригади дільниці Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили у Харківській міськраді.
«Замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодної води завдовжки 30 м у будинку на вул. Матросова. На черзі – аналогічні відновлювальні заходи в будинку на вул. Монюшка. Паралельно щодня беремо в роботу не менше 20 заявок від харків’ян та оперативно усуваємо аварійні ситуації», – наголосив Михайло Семененко.
Також начальник дільниці нагадав про необхідність використання раковин та унітазів за призначенням. За його словами, ремонтники постійно займаються прочищенням забитих каналізаційних комунікацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади дільниці Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили у Харківській міськраді. ".