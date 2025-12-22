Робота задействовали в эвакуации жителя Купянщины — как это было (видео)

Жителя Купянского района Харьковской области эвакуировали с помощью роботизированного комплекса. Эту операцию провели спецназовцы полиции.

С просьбой помочь попасть в более безопасное место мужчина обратился к бойцам полка полиции особого назначения, когда те перемещались между позициями на Купянском направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Оценив обстановку и уровень угрозы, полицейские приняли решение провести эвакуацию с использованием наземного роботизированного комплекса.

«Такой подход позволил безопасно переместить человека с личными вещами из опасного участка без риска для личного состава. После доставки жителя роботизированным комплексом в контролируемую зону, спецназовцы помогли ему перенести вещи, оказали необходимую помощь и доставили в более безопасное место», — отмечают правоохранители.

Желающие эвакуироваться могут обратиться на «горячую линию» 0-800-33-92-91, на спецлинию 102 или в ближайшее подразделение полиции.

Напомним, 17 декабря по метро Харькова гулял робот. Корреспондент МГ «Объектив» увидел его на станции «Индустриальная». На роботе был изображен QR-код, который перебрасывал на сайт «ССО рекрутинг».