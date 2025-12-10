Эвакуация под контролем дрона: из Купянска вывезли четырех человек (видео)

Из города Купянск в Харьковской области полицейские вместе с СБУ и военными эвакуировали четырех человек с помощью дрона.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отмечают, что люди долгое время оставались в опасном районе под постоянными обстрелами.

Правоохранители говорят: эвакуация стала возможной благодаря тщательно спланированной спецоперации, проходившей в несколько этапов. Так как линия столкновения рядом, а ситуация меняется каждую минуту.

«Один из ключевых этапов осуществлялся под контролем нашего дрона, который отслеживал ситуацию и корректировал маршрут передвижения людей. Это позволило гражданским безопасно выйти к определенной точке, где уже ждал бронеавтомобиль полиции. Под плотным огневым давлением врага экипажу удалось быстро подобрать людей и вывезти их из опасной зоны», – рассказали в полиции.

После эвакуации жителей доставили в условно безопасное место, где им предоставили теплое убежище, возможность отдохнуть и получить первую помощь.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее с Купянского направления правоохранители совместно с волонтерами эвакуировали собаку по кличке Каштан. Пес долго оставался возле своего дома, который разрушил вражеский БпЛА. Его владелец погиб из-за «прилета». После трагедии Каштан не отходил от завалов, охранял эти руины, рассказывали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.