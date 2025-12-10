Евакуація під контролем дрона: з Куп’янська вивезли чотирьох людей (відео)
З міста Куп’янськ на Харківщині поліцейські разом з СБУ та військовими евакуювали чотирьох людей за допомогою дрона.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначають, що люди тривалий час залишалися у небезпечному районі під постійними обстрілами.
Правоохоронці кажуть: евакуація стала можливою завдяки ретельно спланованій спецоперації, що проходила у кілька етапів. Адже лінія зіткнення поруч, а ситуація змінюється щохвилини.
«Один із ключових етапів здійснювався під контролем нашого дрона, який відстежував ситуацію та коригував маршрут пересування людей. Це дозволило цивільним безпечно вийти до визначеної точки, де вже чекав бронеавтомобіль поліції. Під щільним вогневим тиском ворога екіпажу вдалося швидко підібрати людей та вивезти їх з небезпечної зони», – розповіли в поліції.
Після евакуації жителів доставили до умовно безпечного місця, де їм надали теплий прихисток, можливість перепочити та отримати першу допомогу.
Відео: ГУНП в Харківській області
Нагадаємо, раніше з Куп’янського напрямку правоохоронці спільно з волонтерами евакуювали собаку на прізвисько Каштан. Пес довго залишався біля свого дому, який зруйнував ворожий БпЛА. Його власник загинув через «приліт». Після трагедії Каштан не відходив від завалів, сторожив ці руїни, розповідали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
