Робота заметили в метро Харькова: что известно (видео)

В Харьковском метрополитене гуляет робот. Корреспондент МГ «Объектив» увидел его на станции «Индустриальная».

Робот стоит на четырех «железных лапах», иногда может становиться и на две. На нем изображен QR-код, который перебрасывает на сайт «ССО рекрутинг».

На сайте опубликован ряд вакансий: как боевые, так и в тылу. Также рассказывается о преимуществах службы в ССО – человечном подходе, денежном обеспечении и военной подготовке.

Кроме этого, на сайте можно онлайн рассчитать зарплату: нужно ввести звание, должность, выслугу лет и количество дней на боевых.