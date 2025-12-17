Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)

У Харківському метрополітені гуляє робот. Кореспондент МГ «Об’єктив» побачив його на станції «Індустріальна».

Робот стоїть на чотирьох «залізних лапах», іноді може ставати й на дві. На ньому зображений QR-код, який перекидає на сайт «ССО рекрутинг».

На сайті опублікована низка вакансій: як бойові, так і у тилу. Також розповідається про переваги служби в ССО – людяний підхід, грошове забезпечення та військова підготовка.

Крім цього, на сайті можна онлайн розрахувати зарплатню: потрібно ввести звання, посаду, вислугу років та кількість днів на бойових.