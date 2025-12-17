Live

Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)

Репортаж 12:38   17.12.2025
Вікторія Яковенко
Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)

У Харківському метрополітені гуляє робот. Кореспондент МГ «Об’єктив» побачив його на станції «Індустріальна».

Робот стоїть на чотирьох «залізних лапах», іноді може ставати й на дві. На ньому зображений QR-код, який перекидає на сайт «ССО рекрутинг».

На сайті опублікована низка вакансій: як бойові, так і у тилу. Також розповідається про переваги служби в ССО – людяний підхід, грошове забезпечення та військова підготовка.

Крім цього, на сайті можна онлайн розрахувати зарплатню: потрібно ввести звання, посаду, вислугу років та кількість днів на бойових.

Читайте також: Який відсоток території Куп’янська контролюють СОУ, повідомив Сирський

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Біг у мінус: що робити до та після тренування, щоб почуватися нормально
Біг у мінус: що робити до та після тренування, щоб почуватися нормально
17.12.2025, 14:08
Пам’ятник Висоцькому, погруддя Гагаріну: що треба знести в Харкові – активісти
Пам’ятник Висоцькому, погруддя Гагаріну: що треба знести в Харкові – активісти
17.12.2025, 13:44
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
“Не прокинулася”: в Африці померла левиця Василина з Харківщини
“Не прокинулася”: в Африці померла левиця Василина з Харківщини
17.12.2025, 11:06
Який відсоток території Куп’янська контролюють СОУ, повідомив Сирський
Який відсоток території Куп’янська контролюють СОУ, повідомив Сирський
17.12.2025, 12:08
Скажений кіт покусав дітей: вони в лікарні, тварину вбив сусід
Скажений кіт покусав дітей: вони в лікарні, тварину вбив сусід
17.12.2025, 11:41

Новини за темою:

14.12.2025
Врятували з Бахмута: у харківській підземці з’явився унікальний інструмент
10.12.2025
Коли у Харкові запрацює резиденція Святого Миколая. Графік концертів у метро
23.11.2025
У Харкові впала напруга, метро вже працює – офіційно
21.11.2025
Одну зі станцій метро у Харкові закриють в суботу: подробиці
20.11.2025
Поліціянти впіймали харків’янина, що пограбував пенсіонера у переході метро


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 12:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені гуляє робот. Кореспондент МГ «Об’єктив» побачив його на станції «Індустріальна».".