Робота задіяли в евакуації жителя Куп’янщини – як це було (відео)

Суспільство 17:57   22.12.2025
Олена Нагорна
Жителя Куп’янського району Харківської області евакуювали за допомогою роботизованого комплексу. Цю операцію провели спецназівці поліції.

З проханням допомогти потрапити у безпечніше місце до бійців полку поліції особливого призначення чоловік звернувся, коли ті переміщалися між позиціями на Куп’янському напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області

Оцінивши обстановку та рівень загрози, полісмени ухвалили рішення провести евакуацію з використанням наземного роботизованого комплексу.

“Такий підхід дозволив безпечно перемістити людину з особистими речами з небезпечної ділянки без ризику для особового складу. Після доставлення жителя роботизованим комплексом до контрольованої зони, спецпризначенці допомогли йому перенести речі, надали необхідну допомогу та доставили до більш безпечного місця”, – зазначають правоохоронці. 

Охочі евакуюватися можуть звернутися на «гарячу лінію» 0-800-33-92-91, на спецлінію 102 або до найближчого підрозділу поліції.

Нагадаємо, 17 грудня по метро Харкова гуляв робот. Кореспондент МГ “Об’єктив” побачив його на станції “Індустріальна”. На роботі був зображений QR-код, який перекидав на сайт «ССО рекрутинг».

Читайте також: Евакуація під контролем дрона: з Куп’янська вивезли чотирьох людей (відео)

Автор: Олена Нагорна
