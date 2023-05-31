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Харківським комунальникам подарували робота (сюжет)

Репортаж 22:16   31.05.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Харківським комунальникам подарували робота (сюжет)

Береже час та гроші. Посольство Швейцарії подарувало КП “Харківводоканал” робота-телеінспектора. Він допомагає знаходити дефекти на водопровідних мережах протягом доби. Раніше на це було потрібно до двох тижнів. Як працює робот – бачив кореспондент МГ “Об’єктив”.

Три місяці тому в лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж КП “Харківводоканал” з’явився робот-телеінспектор.

Сергій Яворовський, керівник групи виявлення прихованих витоків лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж КП “Харківводоканал”
Аналогів у нас, на жаль, не було. Це новий абсолютно прилад із програмним забезпеченням. Тут стоїть багатофункціональний комп’ютер, який може працювати не тільки як відеосистема, а може побудувати спеціальну діаграму. Звіт, який ми можемо надіслати в будь-яку точку світу.

Робота комунальники отримали в подарунок від швейцарського посольства. Нині разом з іншими приладами він покриває потреби КП.

Микола Волошин, начальник лабораторії КП “Харківводоканал”
Наприклад, посеред проїжджої частини, тут у нас величезна площа, і сталося пошкодження. Витікає вода не там, де пошкодження, а за десятки метрів. А щоб зрозуміти де це, у нас використовуються прилади. Зокрема і цей прилад теж.

Раніше приховані дефекти труб шукали тиждень-два. Завдяки таким приладам, як цей робот, порив виявляється за добу. Телеінспектор може досліджувати трубопроводи діаметром від 200 до 1500 міліметрів.

Сергій Яворовський, керівник групи виявлення прихованих витоків лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж КП “Харківводоканал”
Він складається із камери високої роздільної здатності, освітлення. Камери переднього виду, камери заднього виду. Оптоволоконний кабель і рухома частина, де йдуть змінні колеса залежно від діаметра.

Нова технологія пошуку прихованих поривів труб є ефективною і допомагає уникати економічних втрат, зазначають комунальники.

Микола Волошин, начальник лабораторії КП “Харківводоканал”
Ми досліджуємо внутрішню поверхню трубопроводу, і де сталося пошкодження – ми бачимо. Воно уважно досліджує цю внутрішню поверхню. Ціленька труба, гарненька. А якщо сталося пошкодження на старому трубопроводі, то бачимо, де воно сталося. Свищ або щось таке.

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Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 22:16;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Береже час та гроші. Посольство Швейцарії подарувало КП “Харківводоканал” робота-телеінспектора. Він допомагає знаходити дефекти на водопровідних мережах протягом доби. Раніше на це було потрібно до двох тижнів. Як працює робот – бачив кореспондент МГ “Об’єктив”.".