На Харьковщине украинские бойцы уничтожают врага с воздуха – Мельник (видео)
Аэроразведчики в районе населенного пункта Гряниковка в Харьковской области нанесли удары с воздуха по российским захватчикам.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«В районе Гряниковки бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» провели мероприятия по могилизации оккупантов», — написал Мельник.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики в районе населенного пункта Гряниковка в Харьковской области нанесли удары с воздуха по российским захватчикам.".