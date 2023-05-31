На Харьковщине украинские бойцы уничтожают врага с воздуха – Мельник (видео)

Аэроразведчики в районе населенного пункта Гряниковка в Харьковской области нанесли удары с воздуха по российским захватчикам.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«В районе Гряниковки бойцы подразделения аэроразведки «Марсель» провели мероприятия по могилизации оккупантов», — написал Мельник.