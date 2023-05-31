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Дрон-камикадзе убил украинского разведчика в районе Масютовки

Происшествия 10:13   31.05.2023
Оксана Горун
Дрон-камикадзе убил украинского разведчика в районе Масютовки Фото: Валковский горсовет

О смерти земляка сообщило руководство Валковского горсовета. Сергей Гавриленко погиб, выполняя боевое задание у Масютовки, где несколько недель идут активные бои.

«26 мая 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Масютовка Купянского района Харьковской области, Гавриленко Сергей Анатольевич погиб в результате подрыва дроном «камикадзе». У Сергея Анатольевича остались жена, двое детей, родные и близкие люди», — сообщила пресс-служба Валковского горсовета.

По данным Валковской мэрии, Сергей Гавриленко мобилизовался в ВСУ 14 сентября 2022 года. Служил разведчиком. Ему было 35 лет.

«Гавриленко Сергей Анатольевич — любящий сын, любимый муж, заботливый отец, добрый, спокойный и ответственный человек, защитник и патриот Украины», — охарактеризовали земляка в Валковском горсовете.

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Прощание с Сергеем Гавриленко и похоронная церемония состоятся 31 мая, в 11:30, по адресу: г. Валки, ул. Минковская, 8. Жители Валок выстраивают живой коридор от поворота с Киевской трассы к дому погибшего защитника Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 10:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти земляка сообщило руководство Валковского горсовета. Сергей Гавриленко погиб, выполняя боевое задание у Масютовки, где несколько недель идут активные бои".