Дрон-камікадзе вбив українського розвідника біля Масютівки
Про смерть земляка повідомило керівництво Валківської міськради. Сергій Гавриленко загинув, виконуючи бойове завдання біля Масютівки, де кілька тижнів тривають активні бої.
“26 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Масютівка Куп’янського району Харківської області, Гавриленко Сергій Анатолійович загинув у результаті підриву дроном “камікадзе”. У Сергія Анатолійовича залишилися дружина, двоє діточок, рідні та близькі люди”, – повідомила пресслужба Валківської міськради.
За даними Валківської мерії, Сергій Гавриленко мобілізувався до ЗСУ 14 вересня 2022 року. Служив розвідником. Йому було 35 років.
“Гавриленко Сергій Анатолійович – люблячий син, коханий чоловік, турботливий батько, добра, спокійна, та відповідальна людина, захисник і патріот України”, – схарактеризувати земляка у Валківській міськраді.
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Прощання із Сергієм Гавриленком та похоронна церемонія відбудуться 31 травня, об 11:30, за адресою: м. Валки, вул. Мінківська, 8. Жителі Валок вибудовують живий коридор від повороту з Київської траси до будинку загиблого захисника України.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 10:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть земляка повідомило керівництво Валківської міськради. Сергій Гавриленко загинув, виконуючи бойове завдання біля Масютівки, де кілька тижнів тривають активні бої".