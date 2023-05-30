Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)

Минулої доби армія РФ “традиційно” наступала на Масютівку, а також почала атакувати Крохмальне, яке знаходиться біля дороги Куп’янськ – Сватове. Про додатковий напрямок докладання сил ворога повідомив Генштаб ЗСУ.

“На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Мілового. Під обстрілами були: Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка.

Загалом минулої доби Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

“Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби було знищено чотири ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі противника“, – зазначили у зведенні ГШ.