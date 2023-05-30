Live
  • Вівторок 30.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)

Події 07:21   30.05.2023
Оксана Горун
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)

Минулої доби армія РФ “традиційно” наступала на Масютівку, а також почала атакувати Крохмальне, яке знаходиться біля дороги Куп’янськ – Сватове. Про  додатковий напрямок докладання сил ворога повідомив Генштаб ЗСУ.

“На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне,  Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Мілового. Під обстрілами були: Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова,  Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка.

Загалом минулої доби Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Читайте також: Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів

Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби було знищено чотири ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі противника“, – зазначили у зведенні ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео)
Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео)
29.05.2023
Фітнес, функціонал і зумба: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування
Фітнес, функціонал і зумба: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування
29.05.2023
На Харківщині взялися латати ями на “надважливій дорозі” (фото)
На Харківщині взялися латати ями на “надважливій дорозі” (фото)
29.05.2023
Сьогодні 30 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 травня: яке свято та день в історії
30.05.2023
Поштарка з Ізюма поширювала пресу окупантів на Харківщині
Поштарка з Ізюма поширювала пресу окупантів на Харківщині
29.05.2023
День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
День “швидкої”: бригади в Харкові та області отримали десять нових авто (фото)
29.05.2023

Новини за темою:

19:00
Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів
11:23
Декілька літаків ЗСУ щодня використовують ракети Storm Shadow – експерт
10:40
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами обстрілів Харківщини
08:36
Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині
08:23
На Харківщині через обстріл виникла пожежа: дані ДСНС

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 07:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ “традиційно” наступала на Масютівку, а також почала атакувати Крохмальне, яке знаходиться біля дороги Куп’янськ – Сватове. Про  додатковий напрямок докладання сил ворога повідомив Генштаб ЗСУ".