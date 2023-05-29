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Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів

Події 19:00   29.05.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: авіаудар, наступ і обстріли 30 населених пунктів

У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Мілове, вела безуспішні наступальні дії біля села Масютівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії ще щонайменше 30 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару в районі села Мілове, вела безуспішні наступальні дії біля села Масютівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії ще щонайменше 30 населених пунктів.".