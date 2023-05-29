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Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)

Події 07:23   29.05.2023
Оксана Горун
Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі Україну вкотре атакували “Шахедами”. Також було завдано ракетного удару. Головною ціллю вкотре став Київ. У Харківській області за добу зафіксували три авіаудари.

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного удару “Шахедами” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, нічна атака на столицю обійшлася без жертв та постраждалих.

“Цією ночі знов були дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси “Shahed”. Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом, силами та засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!”, – відзначив начальник КМВА Сергій Попко.

Ще один “Шахед” уночі збили над Одеською областю, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Але є й “приліт”.

“Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється”, – написав він.

Згодом про збиту ціль у Львівській області повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК “Захід” вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва”, – зазначив Козицький.

На Харківщині під авіаударами за добу були Плетенівка, Вовчанські Хутори та Кислівка (вони ж фігурували у вечірньому зведенні ГШ, тож це не про нічну атаку).

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча  та Бударки  на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

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Загалом за добу ворог завдав 97 авіаційних ударів, застосувавши 59 іранських ударних БПЛА “Shahed”. 58 “Шахедів” (крім нічних) знищила українська ППО. Також ворог здійснив 39 обстрілів із РСЗВ. Наступальні дії зосереджені переважно на Донбасі. За добу було 19 атак.
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 07:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі Україну вкотре атакували “Шахедами”. Також було завдано ракетного удару. Головною ціллю вкотре став Київ. У Харківській області за добу зафіксували три авіаудари".