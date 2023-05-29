Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину очередной раз атаковали «Шахедами». Также был нанесен ракетный удар. Главной целью очередной раз стал Киев. В Харьковской области за сутки зафиксировали три авиаудара.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «Шахедами» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По информации Киевской городской военной администрации, ночная атака на столицу обошлась без жертв и пострадавших.

«Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены!» — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Еще один «Шахед» ночью сбили над Одесской областью, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Но есть и «прилет».

«В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется», — написал он.

Позже о сбитой цели во Львовской области сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Одна из ракет долетела и в нашу область. Защитникам из ПВК «Запад» удалось сбить ее над Золочевским районом. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также рядом трактор. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка», — отметил Козицкий.

На Харьковщине под авиаударами за сутки были Плетеневка, Волчанские Хутора и Кисловка (они же фигурировали в вечерней сводке ГШ, так что речь не о ночной атаке).

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в Генштабе.