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Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)

Происшествия 07:23   29.05.2023
Оксана Горун
Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено) Фото: Вадим Беликов

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину очередной раз атаковали «Шахедами». Также был нанесен ракетный удар. Главной целью очередной раз стал Киев. В Харьковской области за сутки зафиксировали три авиаудара.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «Шахедами» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По информации Киевской городской военной администрации, ночная атака на столицу обошлась без жертв и пострадавших.

«Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены!» — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Еще один «Шахед» ночью сбили над Одесской областью, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Но есть и «прилет».

«В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется», — написал он.

Позже о сбитой цели во Львовской области сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Одна из ракет долетела и в нашу область. Защитникам из ПВК «Запад» удалось сбить ее над Золочевским районом. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также рядом трактор. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка», — отметил Козицкий.

На Харьковщине под авиаударами за сутки были Плетеневка, Волчанские Хутора и Кисловка (они же фигурировали в вечерней сводке ГШ, так что речь не о ночной атаке).

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое», — перечислили в Генштабе.

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В целом за сутки враг нанес 97 авиационных ударов, применив 59 иранских ударных БпЛА «Shahed». 58 «Шахедов» (не считая ночные) уничтожены украинской ПВО. Также враг совершил 39 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия сосредоточены, в основном, на Донбассе. За сутки было 19 атак.
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 07:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину очередной раз атаковали «Шахедами». Также был нанесен ракетный удар. Главной целью очередной раз стал Киев. В Харьковской области за сутки зафиксировали три авиаудара".