Армия РФ ударила по военному объекту на Хмельниччине — ОВА

В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время ночного удара по региону зафиксирован «прилет» по военному объекту. Повреждена взлетно-посадочная полоса.

«Ночью российские войска ударили по объектам Хмельниччины. Один из них – военный. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

Напомним, наиболее массированный удар минувшей ночью традиционно пришелся по Киеву. Над городом отработала ПВО, пострадавших нет. Также Одесская ОВА сообщила о «прилете» по порту, а Львовская — о пожаре на месте падения обломков сбитой цели.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что ночью армия РФ выпустила по Украине 40 крылатых ракет и около 35 «Шахедов». 37 ракет и 29 «Шахедов» сбили.