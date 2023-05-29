Армия РФ ударила по военному объекту на Хмельниччине — ОВА
В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время ночного удара по региону зафиксирован «прилет» по военному объекту. Повреждена взлетно-посадочная полоса.
«Ночью российские войска ударили по объектам Хмельниччины. Один из них – военный. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.
Напомним, наиболее массированный удар минувшей ночью традиционно пришелся по Киеву. Над городом отработала ПВО, пострадавших нет. Также Одесская ОВА сообщила о «прилете» по порту, а Львовская — о пожаре на месте падения обломков сбитой цели.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что ночью армия РФ выпустила по Украине 40 крылатых ракет и около 35 «Шахедов». 37 ракет и 29 «Шахедов» сбили.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время ночного удара по региону зафиксирован «прилет» по военному объекту. Повреждена взлетно-посадочная полоса".