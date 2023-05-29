Залужный сообщил подробности ночного ракетного удара и атаки «Шахедов»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что ночью армия РФ выпустила по Украине 40 крылатых ракет и около 35 «Шахедов».

«Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА «Shahed-136/131». Всего – около 35 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: «Центр», «Восток», «Юг» и «Запад», — отметил Главком в telegram.

По информации Залужного, 67 целей уничтожила ПВО:

– 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131»;

– 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.