Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”.

“Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА “Shahed-136/131”. Усього – близько 35 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: “Центр”, “Схід”, “Південь” та “Захід”, – зазначив Головком у телеграмі.

За інформацією Залужного, 67 цілей знищила ППО:

– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударних БПЛА “Shahed-136/131”;

– 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.