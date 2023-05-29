Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”.
“Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА “Shahed-136/131”. Усього – близько 35 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: “Центр”, “Схід”, “Південь” та “Захід”, – зазначив Головком у телеграмі.
За інформацією Залужного, 67 цілей знищила ППО:
– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 29 ударних БПЛА “Shahed-136/131”;
– 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Читайте також: Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”".