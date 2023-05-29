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Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”

Події 08:46   29.05.2023
Оксана Горун
Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА “Shahed-136/131”. Усього – близько 35 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: “Центр”, “Схід”, “Південь” та “Захід”, – зазначив Головком у телеграмі.

За інформацією Залужного, 67 цілей знищила ППО:

– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 29 ударних БПЛА “Shahed-136/131”;
– 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте також:  Нічний ракетний удар, атака “Шахедами” та обстріли Харківщини (оновлено)

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”".