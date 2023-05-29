Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА

У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час нічного удару по регіону зафіксовано “приліт” по військовому об’єкту. Пошкоджено злітно-посадкову смугу.

“Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються“, – повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

Нагадаємо, найбільш масований удар минулої ночі традиційно припав по Києву. Над містом відпрацювала ППО, постраждалих немає. Також Одеська ОВА повідомила про “приліт” у порт, а Львівська – про пожежу на місці падіння уламків збитої цілі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”. 37 ракет та 29 “Шахедів” збили.