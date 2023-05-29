Live
  • Понеділок 29.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА

Події 09:38   29.05.2023
Оксана Горун
Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА

У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час нічного удару по регіону зафіксовано “приліт” по військовому об’єкту. Пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються“, – повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

Нагадаємо, найбільш масований удар минулої ночі традиційно припав по Києву. Над містом відпрацювала ППО, постраждалих немає. Також Одеська ОВА повідомила про “приліт” у порт, а Львівська – про пожежу на місці падіння уламків збитої цілі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що вночі армія РФ випустила по Україні 40 крилатих ракет і близько 35 “Шахедів”. 37 ракет та 29 “Шахедів” збили.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Проводити масові заходи в Харкові заборонили не всім – ХОВА
Проводити масові заходи в Харкові заборонили не всім – ХОВА
29.05.2023
Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА
Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА
29.05.2023
Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”
Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”
29.05.2023
Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)
Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)
29.05.2023
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
28.05.2023
ISW не бачить підтверджень просування росіян на Харківщині
ISW не бачить підтверджень просування росіян на Харківщині
29.05.2023

Новини за темою:

08:46
Залужний повідомив подробиці нічного ракетного удару та атаки “Шахедів”
08:43
На Харківщині зафіксовано влучання С-300 та ударних БпЛА – ПС ЗСУ
07:46
Вночі ворог масовано атакував ракетами та “Шахедами” Київ і Дніпро (фото)
08:56
Над Україною збили 4 ракети, 20 “Шахедів” та Су-35, є “прильоти” у Дніпрі
08:24
Нічна атака: над Україною збили 16 “Шахедів” та три ракети, є “прильоти”

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час нічного удару по регіону зафіксовано “приліт” по військовому об’єкту. Пошкоджено злітно-посадкову смугу".