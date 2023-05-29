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Генштаб по Харьковщине: авиаудар, наступление и обстрелы 30 населенных пунктов

Происшествия 19:00   29.05.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: авиаудар, наступление и обстрелы 30 населенных пунктов

В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Меловое, вела безуспешные наступательные действия возле села Масютовка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии еще по меньшей мере 30 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое и Богуславка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудар в районе села Меловое, вела безуспешные наступательные действия возле села Масютовка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии еще по меньшей мере 30 населенных пунктов.".