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Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)

Происшествия 07:21   30.05.2023
Оксана Горун
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта) Фото: карта DeepState

За минувшие сутки армия РФ «традиционно» наступала на Масютовку, а также начала атаковать Крахмальное, которое находится у дороги Купянск — Сватово. О дополнительном направлении приложения сил врага сообщил Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое и Богуславка», — перечислили в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг нанес авиаудар в районе Милового. Под обстрелами были: Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки и Чугуновка.

В целом за минувшие сутки Силы обороны отбили 27 вражеских атак.

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«Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены четыре вражеских разведывательных БПЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника», — отметили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 07:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки армия РФ «традиционно» наступала на Масютовку, а также начала атаковать Крахмальное, которое находится у дороги Купянск — Сватово. О дополнительном направлении приложения сил врага сообщил Генштаб ВСУ".