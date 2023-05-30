Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)

За минувшие сутки армия РФ «традиционно» наступала на Масютовку, а также начала атаковать Крахмальное, которое находится у дороги Купянск — Сватово. О дополнительном направлении приложения сил врага сообщил Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое и Богуславка», — перечислили в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг нанес авиаудар в районе Милового. Под обстрелами были: Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки и Чугуновка.

В целом за минувшие сутки Силы обороны отбили 27 вражеских атак.

«Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены четыре вражеских разведывательных БПЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника», — отметили в сводке ГШ.