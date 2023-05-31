На Харківщині українські захисники нищать ворога з повітря – Мельник (відео)
Аеророзвідники в районі населеного пункту Гряниківка у Харківській області завдали ударів з повітря по загарбниках.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
«В районі Гряниківки бійці підрозділу аеророзвідки «Марсель» провели заходи з могилізації окупантів», – написав Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники в районі населеного пункту Гряниківка у Харківській області завдали ударів з повітря по загарбниках.".