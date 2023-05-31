На Харківщині українські захисники нищать ворога з повітря – Мельник (відео)

Аеророзвідники в районі населеного пункту Гряниківка у Харківській області завдали ударів з повітря по загарбниках.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

«В районі Гряниківки бійці підрозділу аеророзвідки «Марсель» провели заходи з могилізації окупантів», – написав Мельник.