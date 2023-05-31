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РФ ударила по рынку в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар (фото)

Происшествия 22:33   31.05.2023
Елена Нагорная
РФ ударила по рынку в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Днем 31 мая чрезвычайники тушили масштабный пожар, возникший на рынке в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Он произошел вследствие российского обстрела.

Огонь охватил торговые павильоны на общей площади более 1300 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме этого, под ударом оказался частный сектор Волчанска. Горела крыша дома на площади 30 квадратных метров. Несколько частных домов были повреждены.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания, сообщают в ГСЧС.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, днем 31 мая российские военные обстреляли Волчанск из РСЗО. По данным Харьковской облпрокуратуры, погиб 59-летний мирный житель, а 52-летняя женщина получила ранения. Также были повреждены жилые дома, квартиры горожан, торговые павильоны, больница и частные предприятия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 22:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 31 мая чрезвычайники тушили масштабный пожар, возникший на рынке в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Он произошел вследствие российского обстрела.".