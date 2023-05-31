Обстрел Волчанска 31 мая: есть погибший и раненый
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В результате обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний гражданский мужчина. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранение. На городе работают все экстренные службы, информация уточняется», — рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний гражданский мужчина. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".