Обстрел Волчанска 31 мая: есть погибший и раненый

В результате обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний гражданский мужчина. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранение. На городе работают все экстренные службы, информация уточняется», — рассказал глава ХОВА.