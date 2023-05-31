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В Волчанске из-за обстрела РФ загорелся жилой дом — ГСЧС (фото)

Происшествия 14:12   31.05.2023
Виктория Яковенко
В Волчанске из-за обстрела РФ загорелся жилой дом — ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели потушили пожар в уничтоженном врагом жилом доме в Волчанске на Харьковщине.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 31 мая в 08:23 спасатели 47-й ГПСЧ выехали в Волчанск на ликвидацию пожара, вызванного вражеским обстрелом. Снаряд попал в частный жилой дом, из-за чего вспыхнул пожар площадью 200 кв.м.

«Рискуя подвергнуться повторным обстрелам, спасатели прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня. В 10:54 им удалось локализовать пожар и в 11:35 полностью ликвидировать его», — рассказали в ГСЧС.

Пострадавших нет, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 14:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили пожар в уничтоженном врагом жилом доме в Волчанске на Харьковщине.".