В Волчанске из-за обстрела РФ загорелся жилой дом — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели потушили пожар в уничтоженном врагом жилом доме в Волчанске на Харьковщине.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 31 мая в 08:23 спасатели 47-й ГПСЧ выехали в Волчанск на ликвидацию пожара, вызванного вражеским обстрелом. Снаряд попал в частный жилой дом, из-за чего вспыхнул пожар площадью 200 кв.м.
«Рискуя подвергнуться повторным обстрелам, спасатели прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня. В 10:54 им удалось локализовать пожар и в 11:35 полностью ликвидировать его», — рассказали в ГСЧС.
Пострадавших нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили пожар в уничтоженном врагом жилом доме в Волчанске на Харьковщине.".