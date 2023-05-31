Загорелся гараж с «Жигулями»: на Харьковщине мужчина получил ожоги

О ЧП на Харьковщине сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар случился утром 30 мая. На место пожарные прибыли в 8:08, а ликвидировали огонь в 9:15.

«На одном из пожаров, возникшем из-за неисправности автомобиля, пострадал 72-летний мужчина. Он получил ожоги головы, рук и грудной клетки и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова. Горел его гараж и автомобиль ВАЗ 2101 на общей площади 40 кв. м», — привели подробности в ГСЧС.

В целом за сутки огнеборцы Харьковщины тушили шесть пожаров, один из них возник из-за вражеского обстрела в Волчанске. Там тоже горел гараж.

«Горел частный гараж на площади 2 кв. м. В 01:35 огонь ликвидирован силами пяти спасателей и одной единицы техники», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.