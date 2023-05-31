Загорівся гараж із “Жигулями”: на Харківщині чоловік отримав опіки
Про НП на Харківщині повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, пожежа сталася вранці 30 травня. На місце пожежники прибули о 8:08, а ліквідували вогонь о 9:15.
“На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини та був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль “ВАЗ 2101″ на загальній площі 40 кв. м”, – навели подробиці в ДСНС.
Загалом за добу вогнеборці Харківщини гасили шість пожеж, одна з них виникла через ворожий обстріл у Вовчанську. Там теж горів гараж.
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“Горів приватний гараж на площі 2 кв. м. О 01:35 вогонь ліквідовано силами п’яти рятувальників та однієї одиниці техніки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП на Харківщині повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".