Загорівся гараж із “Жигулями”: на Харківщині чоловік отримав опіки

Про НП на Харківщині повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, пожежа сталася вранці 30 травня. На місце пожежники прибули о 8:08, а ліквідували вогонь о 9:15.

“На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини та був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль “ВАЗ 2101″ на загальній площі 40 кв. м”, – навели подробиці в ДСНС.

Загалом за добу вогнеборці Харківщини гасили шість пожеж, одна з них виникла через ворожий обстріл у Вовчанську. Там теж горів гараж.

“Горів приватний гараж на площі 2 кв. м. О 01:35 вогонь ліквідовано силами п’яти рятувальників та однієї одиниці техніки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.