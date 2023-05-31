У Вовчанську внаслідок обстрілу РФ загорівся житловий будинок – ДСНС (фото)

Рятувальники загасили пожежу в знищеному ворогом житловому будинку у Вовчанську на Харківщині.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 31 травня о 08:23 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїхали до Вовчанська на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Снаряд влучив у приватний житловий будинок. Пожежа сталася на площі 200 кв.м.

«Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, вогнеборці прибули до місця події і приступили до гасіння вогню. О 10:54 їм вдалось локалізувати пожежу та об 11:35 повністю ліквідувати її», – розповіли у ДСНС.

Постраждалих немає, додали рятувальники.