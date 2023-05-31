Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений

Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний цивільний чоловік.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється», – розповів голова ХОВА.