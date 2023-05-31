Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний цивільний чоловік.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється», – розповів голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний цивільний чоловік.".