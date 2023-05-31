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Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений

Події 15:39   31.05.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Вовчанська 31 травня: є загиблий та поранений Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний цивільний чоловік.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється», – розповів голова ХОВА.

Читайте також: У Вовчанську внаслідок обстрілу РФ загорівся житловий будинок – ДСНС (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний цивільний чоловік.".