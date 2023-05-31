Последствия и подробности обстрела Волчанска от прокуратуры Харьковщины (фото)

31 мая российские военные обстреляли из РСЗО город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, а из артиллерии — село Подолы Купянского района.

Вследствие обстрела Волчанска днем 31 мая погиб 59-летний мирный житель, а 52-летняя женщина получила ранения. Также повреждены жилые дома, квартиры горожан, торговые павильоны, больница и частные предприятия, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Вследствие вражеского артобстрела села Подолы Купянского района повреждены дом и гараж.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела Волчанска погиб 60-летний гражданский мужчина, а еще один человек получил ранение.