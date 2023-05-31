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Последствия и подробности обстрела Волчанска от прокуратуры Харьковщины (фото)

Общество 20:00   31.05.2023
Елена Нагорная
Последствия и подробности обстрела Волчанска от прокуратуры Харьковщины (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

31 мая российские военные обстреляли из РСЗО город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, а из артиллерии — село Подолы Купянского района.

Вследствие обстрела Волчанска днем 31 мая погиб 59-летний мирный житель, а 52-летняя женщина получила ранения. Также повреждены жилые дома, квартиры горожан, торговые павильоны, больница и частные предприятия, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Вследствие вражеского артобстрела села Подолы Купянского района повреждены дом и гараж.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела Волчанска погиб 60-летний гражданский мужчина, а еще один человек получил ранение.

Читайте также: Гражданский мужчина погиб в результате обстрела Волчанска из РСЗО – полиция

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 мая российские военные обстреляли из РСЗО город Волчанск Чугуевского района Харьковской области, а из артиллерии — село Подолы Купянского района.".